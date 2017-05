De Colombiaan van Movistar ging in een afdaling tegen de grond, maar slaagde er uiteindelijk 'gewoon' in om in de groep der favorieten te finishen.

"Ik had een beetje pijn na mijn val, maar gelukkig kon ik terugkeren. Ik nam na de crash direct een fiets van een teamgenoot over, maar na de afdaling besloot ik te stoppen en op mijn reservefiets verder te gaan. Vervolgens brachten de mannen me zonder problemen terug naar het peloton. We hebben moeilijk moment overleefd. Eind goed, al goed dus."

Tom Dumoulin toonde zich na de val een echte leider. Als rozetruidrager maande hij de overige renners tot rust, zodat Quintana kon terugkeren. Dat Movistar de val zelf veroorzaakte, deerde de Limburger niet.

"Ja, Movistar maakte zelf de fout. Gorka Izagirre ging op kop zo hard naar beneden in de afdaling, dat hij op een bepaald moment een bocht miste en dat overkwam Quintana daardoor ook."