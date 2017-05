"We hebben meer kwaliteit nodig'', zei Koeman zondag na de slotwedstrijd van het seizoen tegen Arsenal.

Everton speelde weliswaar ruim 75 minuten met een man meer, maar verloor in Londen toch met 3-1. "We hadden veel meer dan één keer moeten scoren, daar ben ik erg teleurgesteld over. Dat was ook het grote verschil tussen ons en Arsenal. Maar al met al was dit een heel positief seizoen. We gaan Europa in en dat is belangrijk voor deze club. Ik zal de komende weken nauw contact hebben met het bestuur. Niet vanuit Liverpool of Manchester, maar uit een wat zonnigere plek in Europa.''

Koeman gaat maandag met het bestuur eerst nog praten over de situatie van middenvelder Ross Barkley. Diens contract loopt volgend jaar af en Barkley weigert voorlopig om bij te tekenen. De kans is groot dat Everton de Engelse international deze zomer gaat verkopen. Aanvoerder Davy Klaassen van Ajax wordt genoemd als mogelijke vervanger.