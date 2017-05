De Fransman Laurent Koscielny moest al na veertien minuten van het veld met een rode kaart en dat levert hem automatisch een schorsing op. Kort na rust ging Gabriel Paulista per brancard geblesseerd naar de kant.3

"Hij overstrekte zijn knie'', zei Wenger. "Gabriel laat maandag een scan maken om te zien wat de schade is. Maar eerlijk gezegd ziet het er niet goed uit voor zaterdag.''

Arsenal treft landskampioen Chelsea in de finale op Wembley. Alleen winst van de FA Cup kan het seizoen van The Gunners nog een beetje redden. De ploeg van Wenger greep in de Premier League naast een ticket voor de Champions League.