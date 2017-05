De Argentijn, die de Trofeo Pichichi drie keer eerder veroverde, wordt gevolgd door teamgenoot Luis Suárez (29) en Cristiano Ronaldo (25).

De échte prijs ging zondag echter aan de neus van FC Barcelona voorbij. Real Madrid werd dankzij een 2-0 zege bij Malaga kampioen van Spanje.

De Koninklijke kan ook nog de Champions League winnen. De titelverdediger neemt het over twee weken in de finale in Cardiff op tegen Juventus.

FC Barcelona kan volgende week eveneens nog een prijs pakken. De Catalaanse club neemt het in de Spaanse bekerfinale op tegen Alavés.