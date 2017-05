Beloftencoach Stefano Vecchi won zondag in zijn tweede wedstrijd op de bank nadat de ploeg vier keer op rij had verloren. Inter staat met nog een wedstrijd te gaan zevende in de Serie A en kan zich niet meer plaatsen voor Europees voetbal.

Lazio-speler Wesley Hoedt hielp Inter zondag een beetje. Bij 1-1 na doelpunten van Lazio-speler Keita Baldé en Marco Andreolli van Inter, maakte de Nederlandse verdediger een eigen doelpunt.

Een kwartier voor tijd zorgde Éder met de 3-1 voor de beslissing. Naast Hoedt begon ook Stefan de Vrij bij Lazio. Hij werd na een klein uur gewisseld. Lazio eindigde met negen man na rood voor Baldé en Senad Lulic.