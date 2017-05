„Of hij een directieplaats bij de KNVB ambieert, is aan hem. Maar dat hij dat kan, staat buiten kijf. Als er iemand is die het vermogen heeft om weer alle kikkers in de kruiwagen te krijgen en iedereen te laten doen wat ze moeten doen, dan is hij de manager of directeur die dat zou kunnen.”

Blind was in aanloop naar en tijdens het WK 2014 assistent van Van Gaal bij Oranje. Na het mislukte avontuur met Guus Hiddink werd de voormalig Ajax-trainer vervroegd doorgeschoven richting de functie van bondscoach.

Blind kreeg het Nederlands elftal echter nooit op de rails en liep het EK in Frankrijk mis. Ook de weg naar het WK in Rusland verliep vervolgens uiterst moeizaam waarna hij in maart van dit jaar werd ontslagen.