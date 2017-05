premium

'Misschien scoor ik wel op andere manier'

26 min geleden Mike Verweij

Justin Kluivert (18) is trots op zijn vader, heel trots zelfs. Maar nu is het wel mooi geweest, vindt hij. Het Ajax-talent krijgt de laatste dagen een punthoofd van alle opmerkingen en vragen over het puntertje dat in 1995 Ajax-AC Milan (1-0) besliste, alle Ajax-fans in extase bracht en Patrick Kluivert eeuwige roem bezorgde.