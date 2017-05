Dumoulin: 'Daar lig ik niet wakker van'

"Als eerste wil ik zeggen dat het een geweldige actie was van een geweldige renner”, doelde Quintana op het sjieke gebaar. "Ik gleed in die bocht onderuit, maar er is verder niets aan de hand met me. In de finale was het weer een gevecht en daar probeerde ik Tom te verrassen. Liever had ik tien seconden gehad, maar dit was het maximale wat ik kon terugpakken. Nu kijk ik uit naar de laatste week”, aldus de 27-jarige klimgeit van Movistar.

"Het is zijn goed recht om mee te sprinten. Ik heb ze liever niet aan mijn broek, maar ik lig er niet echt wakker van. Al had ik misschien toch mee moeten spurten”, aldus Dumoulin, die ook nog Thibaut Pinot vier seconden zag pakken. Op de Franse nummer drie van het klassement heeft de kopman van Team Sunweb nog altijd een riante voorsprong van 3.21 minuten. Quintana verkleinde het gat op de roze truidrager tot 2.41 minuten, iets waar de Limburger dus vooral zijn schouders over ophaalde.

