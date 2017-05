'Basisplaats in Europese finale dankzij stapavondje ploeggenoot'

"Toevallig hoorde ik een paar weken geleden pas het verhaal van toenmalig ploeggenoot Desmond Gemert”, opent Verlaat (49) het gesprek. „Cruijff had Desmond verteld dat hij er rekening mee moest houden dat hij in de finale zou gaan spelen. Desmond was zo euforisch dat hij het in de stad is gaan vieren. Dat kwam uit, waardoor ik naar voren werd geschoven. Zo gek kan het dus lopen…”

Verlaat was negentien jaar toen hij de finale speelde. „Cruijff was heel simpel. ’Speel zoals je altijd speelt’, zei hij voor de wedstrijd. Natuurlijk waren er wel wat ervaren jongens die waren verrast door de keuze van Cruijff en naar me toe kwamen om uit te leggen waar ik zoal op moest letten. Het was best onwerkelijk. Ik leefde die dagen in een roes.”

Het huidige Ajax staat woensdagavond in Stockholm in de Europa League-finale. Tegenstander is Manchester United. De aftrap is om 21.05 uur.