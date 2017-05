premium

DOSSIER: Ajax - Manchester United

34 min geleden

Ajax maakt zich op voor de grote finale tegen Manchester United. De Amsterdammers reizen vandaag af naar Stockholm, waar een dag later met de Engelsen wordt gestreden om de hoofdprijs in de Europa League. Met Telesport tellen we af naar de eindstrijd en zetten we elk uur de belangrijkste gebeurtenissen op een rij.