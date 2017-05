Het laatste nieuws in aanloop naar finale Ajax

De Amsterdammers strijden woensdagavond in Stockholm om de hoofdprijs in de Europa League. Met TELESPORT tellen we af naar de eindstrijd en zetten we elk uur de belangrijkste gebeurtenissen op een rij.

Laatste nieuws: de uren voor de finale

- Opstelling Ajax: Bosz doet geen gekke dingen

- VIDEO: Ajax O19 warmt fans op

- Memphis: 'Ajax kan alles verwachten van Mourinho'

- 'Blind zou bij dit Ajax niet achterin staan'

- 'Bosz heeft genoeg te doen, maar hij belt altijd even'

Extra-uitzendingen op de finaledag

- Ajax-fans zeker van zaak: 'Cruijff kijkt mee'

- 'Gekkenhuis rond Ajax en politie helpt De Boer'

- 'Ajax kan Oranje oppepper bezprgen'

- Schöne wil in voetsporen Deense stuntploeg treden

- Van der Sar adviseert Ajax-spelers: 'Open niet alle berichtjes'

- Blind: 'Ontzettend sneu voor Zlatan'

- Ajax wandelt ontspannen naar finale

- 'Apart gevoel in buik' bij oud-Ajacieden

Laatste nieuws rond laatste training

- Opstelling Ajax in Stockholm

- Ontwikkeling Dolberg is ongelooflijk'

- Edgar Davids vreest voor Ajax

- VIDEO - 'Wij verkopen geen miljard shirtjes per jaar'

- 'Dan kruip ik in het hoofd van Mourinho'

- VIDEO: 'Aanslag van grote invloed op finale van Ajax'

- Riedewald maakt zich op voor basisplaats

- VIDEO: 'Wat er is gebeurd, voelen we binnen Ajax allemaal'

- Ajax houdt minuut stilte voor laatste training

- VIDEO: 'Jeugdigheid is juist voordeel voor Ajax'

- Mourinho krijgt slachtoffers aanslag niet uit hoofd

- VIDEO: 'Met Amsterdamse bluf wint Ajax met 2-1'

- Klaassen kan niet zoveel met Mourinho

- Bosz: 'Dan zou ik ze direct naar de dokter sturen'

Blind & Blind

- VIDEO: Danny Blind hoopt op zege Manchester United

- VIDEO: In gesprek met vader en zoon Blind

- Finale kent geen verliezers voor Blind

- VIDEO: 'Ene Daley Blind kan ook tegen Ajax scoren'

Updates

- Ajax met fitte groep naar Stockholm

- Ajax en United dollen op Twitter

- Winnaar Europa League mag direct Champions League in

- Ajax speelt finale in traditioneel shirt

- Financiële klapper Ajax bij eindzege Europa League

- 'Zlatan Ibrahimovic op krukken naar finale met Ajax'

- Speciale straat voor Ajax-fans in Stockholm

- Statistieken richting finale Ajax - Manchester United

Column Valentijn Driessen

- 'Mourinho laf, hypocriet en zielig tegelijk'

Video's

- 'Ajax heeft een heel goede kans'

- Danny Blind hoopt op zege Manchester United

- 'Ajax hoort niet in finale'

- 'Grote Mourinho show' bij Manchester United

- 'Justin Kluivert wordt beter dan zijn vader'

- 'Bosz veranderde alles bij Ajax'

Blind & Blind en Kluivert & Kluivert

- Blind: 'Met elf krachtpatsers win je geen Europa Cup'

- Daley Blind: 'Niemand zal Ajax onderschatten'

- PSG-directeur Kluivert houdt Ajax-pareltjes in de gaten

- Kluivert krijgt punthoofd van punter: 'Misschien scoor ik wel anders'

Premium

- De glazen bol van José Mourinho

- 'Ajax en Manchester United botsing van speelstijlen'

- Aftrap van cupgekte rond Ajax