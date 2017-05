'Moeder' Azarenka wil naar Wimbledon

De voormalige nummer één van de wereld kwam een jaar geleden voor het laatst in actie. Azarenka moest in de eerste ronde van Roland Garros met een knieblessure opgeven en onthulde kort daarna dat ze zwanger is. De tweevoudig winnares van de Australian Open (2012 en 2013) bracht in december een zoon ter wereld, Leo. Azarenka begon daarna weer voorzichtig met trainen.

"Ik voel me klaar om weer wedstrijden te spelen. Bovendien heeft Leo min of meer gezegd dat hij Londen en Wimbledon wil zien'', aldus Azarenka, die binnenkort bekendmaakt waar ze haar rentree maakt in de aanloop naar het grandslamtoernooi op het 'heilige' gras in de Engelse hoofdstad.