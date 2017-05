Mollema is er niet gerust op

"Ik ben vanmorgen een col opgereden. Op die manier heb ik geprobeerd mijn lichaam wat extra te belasten, zodat het niet in een slaapstand komt. Hopelijk heeft dat de gewenste uitwerking", aldus Mollema, die op een zesde plaats staat, met 4.32 minuten achterstand op rozetruidrager Tom Dumoulin.

Het zware parcours van de laatste week in de Giro spreekt Mollema erg aan. "Hier heb ik al die tijd naar uitgekeken, hier heb ik de voorbije maanden zo hard voor gewerkt. De rit met de Mortirolo en vooral de Stelvio met zijn hoogte is een etappe waarvoor ik een hoogtestage heb gedaan. Hopelijk pakt het nu goed uit, al had ik vanmorgen wel zware benen tijdens het trainingstochtje. Het wordt een super-, superzware slotweek, maar dat zijn we onderhand wel gewend van de grote ronden", aldus de kopman van Trek-Segafredo.

'Geen slechte dag meer'

"Ik heb veel ritten verkend, dat geeft me het nodige vertrouwen. Ik moet nu zorgen dat ik mijn niveau haal en dat ik geen slechte dag meer heb. Want dat kan ik me nu niet meer permitteren na het tijdverlies van zaterdag. Als ik met de eersten mee kan, hoop ik nog te stijgen in het klassement."