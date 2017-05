Robben: 'Afscheid van vriend bijzonder om te zien'

"Ik heb de Eredivisieontknoping met veel interesse gevolgd", zegt Robben. "Ondanks dat PSV naast FC Groningen mijn cluppie is, gun ik het de mensen in Rotterdam van harte, als je ook ziet wat er allemaal loskomt qua emotie. Wanneer dan ook een voetbalvriend als Dirk afscheid mag nemen op zo’n manier, dan is dat heel bijzonder om te zien."

Kuyt-scenario in Groningen

De aanvoerder van het Nederlands Elftal was in Groningen om het startsein te geven voor de bouw van het Topsportzorgcentrum bij de club waar hij doorbrak. In het hoge noorden rees direct de vraag of hij voor zichzelf, wanneer zijn contract volgend jaar zomer afloopt bij Bayern, een zelfde scenario voor zich ziet weggelegd bij FC Groningen. "Je kunt Feyenoord met alle respect niet met FC Groningen vergelijken", lacht Robben. "Wat ze met Feyenoord hebben gepresteerd is iets unieks en moois, maar het is niet realistisch om te zeggen dat ik terugga voor het kampioenschap met Groningen."

Foto: Jos Schuurman

Zo lang Robben zelf top is, zal hij ook in de absolute top willen blijven presteren. Tot het moment dat hij aangeeft definitief af te zwaaien, zal de Groningen-aanhang hoe dan ook blijven dromen van een terugkeer als speler. "Alles is mogelijk in de voetballerij, maar ik ben daar op dit moment niet mee bezig. Ik herhaal altijd hetzelfde: FC Groningen is echt mijn club. Ik heb heel veel contact met de mensen hier binnen de club en ik zal altijd verbonden zijn met de club, op welke manier dan ook. Wat dat in de toekomst zal zijn, dat weet ik helemaal niet."

Huis bouwen

Groningen-directeur Hans Nijland sprak al openlijk uit te hopen op een Kuyt-scenario bij Robben, die hij na zijn carrière in ieder geval aan de organisatie van de club wil binden. Het enige dat nu zeker is, is dat de international op termijn in ieder geval iets vaker in Groningen te zien zal zijn. "Zoals de meesten weten zijn we bezig met de terugkomst naar Groningen, met de bouw van een huis hier", vertelt Robben met een grijns. "Maar dan heb ik het alleen over wonen, he? En ik weet mijn god nog niet wanneer dat gebeurt. Dat kan nog een tijdje duren."