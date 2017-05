De nummer 10 van Spartak meldt zich dinsdag bij Oranje voor een trainingsstage in Noordwijk. Later reist hij met de ploeg naar Portugal waar het Nederlands elftal zich verder voorbereidt op interlands tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni).

"Beste speler van de competitie, mijn glimlach zegt genoeg", schreef Promes op Twitter bij een foto waarop hij poseert met de trofee. Spartak Moskou nam hem in 2014 over van FC Twente.

Best player of the league! My smile says it all.. Grateful! #MATCHTV pic.twitter.com/uTJCuy938M