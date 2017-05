Ton Boot: 'Supersub beter en veelzijdiger'

"Ik ken het vanuit het basketbal. Daar is zelfs een speciale award voor de beste wissel, de beste nummer 6. Zelf maakte ik ook permanent gebruik van mijn nummer 6, die beter en veelzijdiger was dan velen uit de basisvijf”, aldus Boot.

Waardering

"Grote voordeel was dat je bij basketbal door kan wisselen en dat is bij voetbal onmogelijk. Mijn waardering voor de nummer 6 werd vertaald in het aantal speelminuten. Hij geeft je zekerheid als coach.”

Boot stelt wel terecht dat Ajax wellicht sterker wordt na de vervanging van Lasse Schöne en Joël Veltman. "Maar hetzelfde geldt voor Manchester United natuurlijk waar wereldklassespelers op de bank zitten.”

