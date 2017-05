Frans Hoek: 'Mourinho was m’n buurman'

"De Mourinho die ik ken, is een heel andere Mourinho dan die we zien in de persconferenties. Zoals ik hem ken, is hij heel amicaal en goed op de hoogte van familiaire zaken. Na onze samenwerking bij Barcelona kwam ik hem járen later weer tegen, toen we met Bayern München tegen Real Madrid speelden. Hij vroeg direct hoe het met mijn kinderen was en kende hen nog bij naam. Typisch Mourinho.”

Bespelen

Hij vervolgt: "Als ik hem in persconferenties zie, zie ik een persoon die inspeelt op de pers, daarmee weer inspeelt op het publiek en dáármee weer inspeelt op de tegenpartij. Hij bespeelt iedereen die hij kan bespelen om tot een optimaal resultaat te komen. Dat is zijn kracht.”

Hoek is er samen met Louis van Gaal indirect verantwoordelijk voor dat Sergio Romero morgen onder de lat staat bij Manchester United, in de Europa League-finale tegen Ajax. De twee Nederlanders haalden de Argentijn medio 2015 naar de Engelse topclub, op het moment dat zijn carrière in het slop zat.

Intelligent

"Ik vond het onbegrijpelijk dat hij niet ergens eerste keeper was”, aldus Hoek. "Sergio heeft in feite alles. Hij is groot, fysiek en mentaal sterk, intelligent en raakt niet snel in de war. De overstap naar United was voor hem echt een buitenkans om zich op het allerhoogste niveau te laten zien. En dat heeft hij naar behoren gedaan. Hij doet altijd zijn best, werkt keihard, zeurt nooit en presteert goed. Zijn basisplaats in de finale tegen Ajax heeft hij zelf verdiend.”