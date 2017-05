Ajax en ManUtd geschokt door aanslag

"We zijn diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen van dinsdagavond bij de Manchester Arena. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle betrokkenen."

Manchester United vliegt dinsdag naar Stockholm, waar woensdagavond de Europa League-finale met Ajax op het programma staat. Het duel in de Friends Arena begint om 20:45 uur.

Het is nog niet bekend of beide finalisten woensdag de eindstrijd met rouwbanden spelen of met een minuut stilte de slachtoffers van de aanslag herdenken.

Ajax reageerde eveneens geschokt. "'Liefde vanuit Amsterdam voor Manchester. We denken aan de slachtoffers en alle andere betrokkenen."

Ook de UEFA kwam 's morgens vroeg met een reactie. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en de families van de getroffen personen", aldus de Europese voetbalbond dinsdagochtend op Twitter.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Manchester via het liveblog van De Telegraaf.

From Amsterdam with love to Manchester. Our thoughts are with the victims and the loved ones of those affected. — AFC Ajax (@AFCAjax) 23 mei 2017

We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected. — Manchester United (@ManUtd) 23 mei 2017