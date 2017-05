Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van de inspectiedienst. „Het IGZ-onderzoek is enkele weken geleden geopend naar aanleiding van een reeks van klachten over het bureau. In hun totaliteit gaven deze klachten reden tot onderzoek”, aldus de zegsman.

Het in Zeeland gevestigde Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW) en zijn directeur Rini Stoutjesdijk kwamen eind vorig jaar in opspraak door berichten over vermeende onzakelijke afspraken met de KNVB en technisch directeur Hans van Breukelen, een goede kennis van Stoutjesdijk. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling.

BTSW verleende onder meer psychologische hulp aan topsporters. De KNVB zette kort na de ophef de samenwerking met het bureau tijdelijk stop. Stoutjesdijk deed de berichten over zijn bureau in een reactie af als „laster en smaad”. Van Breukelen noemde de beschuldigingen aan zijn adres „quatsch”.

Volgens BTSW zelf is het vooral de negatieve publiciteit geweest die IGZ heeft aangezet tot het onderzoek. „De inspectie is inmiddels langs geweest. We verwachten dat zij de onderzoeksresultaten over een week of zes bekend zullen maken”, zegt een woordvoerder van het bureau. In een aanvullende verklaring stelt de advocaat van BTSW dat er sprake is van een „standaardinspectie, niet naar aanleiding van een incident of specifieke klachten.” De woordvoerder van IGZ laat daarop weten geen standaardinspecties te kennen. „Wij nemen alle signalen over het bureau mee”, aldus de zegsman.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg richt zich met name op de patiëntveiligheid, kwaliteit en continuïteit van onder toezicht staande zorginstellingen.