VIDEO - Finale kent geen verliezers voor Blind

“Het lijkt met logisch dat je altijd kijkt naar wat het dichtst bij je staat en dat is natuurlijk je zoon", aldus Blind in een exclusief dubbelgesprek met Daley bij TELESPORT TV.

"Je hoopt altijd het beste voor je kinderen. Qua gezondheid, in het leven, maar ook sportief. Dus dat spreekt voor zich. Mocht Daley niet winnen, dan is het een schrale troost, of eigenlijk veel meer dan dat, als de club waar je zoveel mooie moment hebt beleefd met de beker aan de haal gaat."

