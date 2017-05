Pettersson volgt Ajax nog altijd, is net zoals de meeste mensen lovend over het spel van de Amsterdammers in de vorige Europese duels en geeft het elftal van trainer Peter Bosz ook een goede kans op een overwinning in de finale. Wellicht kan de 19-jarige Deense spits Kasper Dolberg, net zoals Pettersson een Scandinaviër, daar een bijdrage aan leveren.

Foto: Rene Bouwman

„Ik hoop dat hij nog een jaar of twee bij Ajax blijft, dat zou goed zijn voor zijn ontwikkeling. Op die manier kan hij een stabiele basis creëren, om daarna misschien de stap hogerop te maken”, denkt Pettersson, die Dolberg niet persoonlijk kent.

„Vooralsnog doet Kasper het natuurlijk heel goed bij Ajax. Hij oogt heel rustig en daarin zie ik een beetje mezelf van vroeger. Ik vind het mooi dat er weer een Scandinaviër zo succesvol is in de punt van de aanval van Ajax. Maar ik zou het ook heel leuk vinden als er over een tijdje een echte Nederlandse Ajacied uit de jeugdopleiding doorgroeit tot eerste spits. Dat komt nog wel als ze zo doorgaan...”

