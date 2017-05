Drama in Giro: Dumoulin stopt voor grote boodschap

De groep met favorieten besloot niet om op de klassementsleider te wachten. Sterker nog, Ilnur Zakarin koos de aanval. De Movistar-ploeg van Nairo Quintana twijfelde vervolgens even, maar besloot het tempo toch even uit de koers te halen. Het verschil met Dumoulin was echter zo groot, dat de Nederlander nog niet terug kon komen.

Laurens ten Dam wachtte op zijn kopman en kon hem een paar kilometer helpen, maar brak toen. In het groepje met de favorieten, dat een minuut voorsprong had, waren het de mannen van Quintana en Vincenzo Nibali die het tempo bepaalden.

Dumoulin was vorige week nog zo sportief om op Quintana te wachten nadat die gevallen was.

Eerder in de etappe kreeg Dumoulin het al aan de stok met een fan van Quintana.

In 2016 maakte Dumoulin al een soortgelijk incident mee. Toen ging het mis tijdens de achtste etappe van de Tour de France. De Limburger dook toen een camper in. De eigenaren daarvan kregen later een shirt als goedmakertje voor het ongemak.