Tom Dumoulin moest in zijn eentje in de achtervolging.

Dumoulin duidelijk: 'Ik moest poepen'

28 min geleden

"Ik kon niet meer wachten, ik moest wel stoppen", stelde Tom Dumoulin over het bizarre moment in de 16e etappe van de Ronde van Italië. Aan de voet van de slotklim stond de drager van de roze trui plotseling naast zien fiets in de berm. "Ik moest poepen."