Bosz deed het openingswoord in het Nederlands, omdat hij het al moeilijk genoeg vond om de juiste woorden te vinden. "Het gevoel dat overheerst, is dat het toch de glans van finale afhaalt. Wat morgenavond een voetbalfeest zou moeten zijn, dat wordt nu toch overschaduwd."

De aanslag wordt binnen de spelersgroep van Ajax veel besproken." Natuurlijk praten we er veel over. Ze heet Ariana Grande. Ze was tien dagen geleden nog in Amsterdam. Daar zijn spelersvrouwen met hun kinderen ook naartoe geweest. Op die manier komt het voor ons ook dichtbij. Als het in Manchester kan gebeuren, dan kan het natuurlijk overal gebeuren." Bij de aanslag in de Manchester Arena, waar Ariana Grande net klaar was met haar optreden, kwamen 22 mensen om het leven.

Ook de vrouw van speler Lasse Schöne en zijn kind waren zo'n twee weken geleden in ZiggoDome bij het concert van Ariana Grande. "Het komt zo wel dichtbij. Het is verschrikkelijk en vreselijk", zei Schöne tijdens de persconferentie.



Ajax speelt woensdagavond in Stockholm in de finale tegen Manchester United. De aftrap is om 20.45 uur.