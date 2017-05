Ajax houdt minuut stilte voor laatste training

Nadat Bosz eerder op de avond op de persconferentie in Stockholm zijn medeleven had betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in Manchester, toonden spelers en staf van Ajax ook in het stadion hun respect voor de overledenen.

