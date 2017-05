Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van der Weijden mist bijzonder record maar net

22 min geleden ANP

Maarten van der Weijden heeft dinsdag voor een bijzondere prestatie gezorgd door 24 uur achter elkaar te zwemmen. De olympisch kampioen in het open water bij de Spelen van 2008 had zich tot doel gesteld het wereldrecord te verbeteren. Hij had hiervoor minimaal 102 kilometer moeten zwemmen, maar kwam uit op 99,5 kilometer.