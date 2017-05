Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Succescoach Leicester komt graag terug

1 uur geleden ANP

Claudio Ranieri wil volgend seizoen graag weer aan de slag als coach bij een Europese club. Hij staat ook open voor een terugkeer in de Premier League. De 65-jarige Italiaanse trainer leidde Leicester City in het seizoen 2015/'16 verrassend naar de Engelse landstitel, maar toen de resultaten dit seizoen tegenvielen moest hij in februari weg bij de club.