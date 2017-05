Ajax-assistent: ’Rijkaard liep als een wilde in ’t rond’

Gerard van der Lem (64) maakte een aantal gloriejaren mee bij Ajax. Neem het seizoen 1994/’95. Als assistent van hoofdtrainer Louis van Gaal werd hij met de Amsterdamse club ongeslagen landskampioen en won hij onder meer de Champions League, na een nipte zege op AC Milan in de finale (1-0). De toen 18-jarige Patrick Kluivert maakte als invaller de enige goal met het welbekende puntertje.

Blijdschap

"Ik zie nog de blijdschap in de ogen van Frank Rijkaard”, begint Van der Lem. "Hij speelde de voorlaatste wedstrijd uit zijn loopbaan, had met AC Milan al twee keer de Europa Cup 1 gewonnen en sleepte nu dus de Champions League binnen na een overwinning op zijn oude club. Hij liep als een wilde in het rond.”

Hij gaat verder: "We hadden Milan in de groepsfase al twee keer verslagen en een paar dagen voor de finale moesten we uit tegen Feyenoord. Louis was op dat moment in Milaan, dus ik was de eindverantwoordelijke. We wonnen met 0-5. Louis was in de wolken en het was bovendien een geweldige opkikker richting de finale. En daarin waren die Italianen op veel zaken voorbereid, behalve op die piepjonge Kluivert…”