'Niet verwacht dat Mourinho dat zou doen'

Van der Lem noemt de huidige manager van Manchester United een ‘goeie en gezellige gozer’, maar weet ook dat hij genadeloos kan zijn. "Ik had niet verwacht dat hij Louis vorig seizoen op zo’n lelijke manier aan de kant zou laten zetten bij United", aldus Van der Lem.

Naar beneden trappen

"Maar mensen als Mourinho hebben een andere mentaliteit dan wij Nederlanders. Ze zijn veel harder. Ik liep een keer met hem over straat in Barcelona toen we een oude Spanjaard in de weer zagen met zo’n zware drilboor. ‘Wat hebben wij het toch goed’, zei ik. José zag dat heel anders. Hij zei letterlijk: ‘Die man zou maar al te graag met ons willen ruilen en ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat hij mijn baan krijgt. Ik trap hem eerder naar beneden dan dat ik hem omhoog help.’ Zo is José dus ook. En daar is hij heel open over.”

Van der Lem verwacht dat zijn voormalige collega er alles aan zal doen om de boel ‘op slot’ te gooien tegen Ajax en op beslissende momenten toe te slaan. "Maar ik heb zo’n gek gevoel dat Ajax uiteindelijk met 2-1 gaat winnen. Laten we hopen dat ik dit keer wel gelijk heb, want ik had verwacht dat ze tegen Lyon in de halve finale zouden sneuvelen...”