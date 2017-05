Cristian Chivu: 'Gelukkig ben ik bij de finale'

"Gelukkig ben ik erbij", zegt de inmiddels 36-jarige Roemeen over de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm. "Als technisch waarnemer van de UEFA."

Onder José Mourinho won Chivu in 2010 met Internazionale de Champions League, het absolute hoogtepunt in de carrière van de verdediger. "Soms zaten we op de wedstrijdbespreking te wachten, maar kwam die helemaal niet", herinnert de Roemeen zich. "Dan zei hij in de kleedkamer alleen: 'Get the fuck out of here and win'. Hij wist ons tot op het bot te motiveren."

Lees het hele verhaal met Cristian Chivu, die José Mourinh op verzoek portretteert, in de premium editie van De Telegraaf/TELESPORT.