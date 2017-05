Etappe 17: Tirano naar Canazei, 219 kilometer, bergrit

Na twee vroege, pittige beklimmingen wacht het peloton vandaag een lange afdaling. Vervolgens wordt halverwege de dag begonnen aan een lange, maar - op het begin na - niet al te steile beklimming.

Foto: Giro

Tom Dumoulin zag zijn riante voorsprong op Nairo Quintana dinsdag na een onvermijdelijke sanitaire stop slinken tot 31 seconden. “Ik heb het zelf als prof nooit zo erg gehad. Als junior wel een keer. Heel lang geleden in 1989. Slecht eten was toen de oorzaak, maar het kan ook komen, doordat je gewoon kapot bent. Of door veel drinken, de hitte of zenuwen. Het kan allemaal.”

Foto: ANP

Toch vindt Boogerd dat Dumoulin het positief moet blijven bekijken. “Hij kon gisteren nog redelijk doorrijden. Als je echt ziek bent, ga je op een hoop. Hopelijk blijft het bij een dag.”

De Limburger moet nu vooral mentaal sterk zijn. “Hij moet rustig blijven”, adviseert Boogerd. “Dat is hij normaal gesproken ook altijd wel, maar ik kan nu niet inschatten wat er ’s nachts door zijn koppie gaat. De druk is heel groot. Hij heeft iedereen over zich heen gekregen. We gaan allemaal ook altijd wel heel snel mee in de hype. Als het dan misgaat, krijg je een klappie.”

Foto: ANP

Volgens Boogerd kan woensdag gunstig uitpakken voor Dumoulin. “Het kan oorlog worden, maar als je kijkt naar hoe er gisteren is gereden, is het afwachten of de mannen helemaal zijn hersteld. Een hoop jongens heeft een jasje uitgedaan en zal zich nu willen sparen voor donderdag. Ik reken op een groep aan de finish. En als ik Steven Kruijswijk was, zou ik het gewoon weer proberen.”