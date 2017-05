"Bij Manchester United spelen mannen, terwijl het bij Ajax jongens zijn", merkt de voormalig Ajacied op in gesprek met The Sun. "Mourinho's tactiek zal zijn om achterover te leunen. Dat ligt Ajax wel, maar United heeft wel twee heel snelle spelers in Marcus Rashford en Anthony Martial."

Davids, die in 1995 en 1996 met Ajax in de finale van de Champions League stond, is onder de indruk van de twee snelle aanvallers van The Mancunians. "Ik zag ze laatst spelen. Ze zijn van een ander niveau. Ze zijn enorm snel en kunnen dodelijk zijn.

Foto: Hollandse Hoogte

De Pitbull vervolgt zijn lofzang op het tweetal. "Ze zijn technisch erg sterk en fysiek ook fantastisch. Ze spelen iedere week in een fysiek sterke competitie. Rashford is een groot talent. Hij is snel en heeft een groot hart."

Davids ziet United als de favoriet, maar verwacht wel een close duel in Zweden. "Het wordt zeker niet makkelijk voor United. Dat is voetbal. Wat mij aanstaat bij Ajax dat het een groep heeft die naar elkaar is toegegroeid. In het begin van het seizoen ging het helemaal niet goed."

De 44-jarige voormalig middenvelder vindt dat Ajax zonder druk kan aantreden in Stockholm. "Het feit dat Ajax in de finale staat, is al een geweldige prestatie. Het is geen drama als de club verliest."

