Koke is afkomstig uit de jeugdopleiding van Atlético. In 2009 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien kwam hij in meer dan 250 wedstrijden in actie voor de Spaanse voetbalclub. Koke, Spaans international, won vijf prijzen met Atlético, waaronder de landstitel in 2014 en de nationale beker een jaar eerder.

"Hij is een van de leiders van het team. Het is geweldig dat we een clubman als Koke langer aan ons weten te binden'', aldus Jose Luis Perez Caminero, technisch directeur van Atlético.