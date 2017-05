Toornstra speelt nu drie jaar bij Feyenoord. De oud-speler van FC Utrecht had dit seizoen met veertien doelpunten en negen assists in de competitie een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van Feyenoord sinds 1999.

Feyenoord bereikte de voorbije periode al een akkoord met Brad Jones (2019), Tonny Vilhena (2020), Terence Kongolo (2019), Sven van Beek (2019), Karim El Ahmadi (2019), Bilal Basaçikoglu (2020) en Rick Karsdorp (2021) over contractverlenging.

"Dat dit seizoen het beste uit mijn carrière is geweest, geeft wel aan dat ik me goed voel bij Feyenoord'', aldus Toornstra, die momenteel met het Nederlands elftal in Noordwijk verblijft voor een trainingsstage. "De laatste weken is maar weer eens gebleken hoe enorm deze club leeft. Het is fantastisch om daar deel van uit te maken. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier drie jaar langer mag blijven en hoop dat ik hier nog veel successen kan vieren.''

Technisch directeur Martin van Geel kon met de verlenging van Toornstra weer aan van de namen van zijn lijst met contractbesprekingen schrappen. "Jens is een van de sterkhouders van dit team. Niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, zijn doelpunten en assists maar ook vanwege zijn inzet en mentaliteit. Jens past bij Feyenoord'', zei hij.