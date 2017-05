Forse 'celstraf' Messi blijft overeind

Voor celstraffen lager dan twee jaar hoeft in Spanje iemand die niet eerder is veroordeeld echter niet de gevangenis in.Messi werd in juli door een Spaanse rechter schuldig bevonden aan belastingfraude. De voetballer van FC Barcelona zou met hulp van zijn vader de Spaanse fiscus tussen 2007 en 2009 voor een bedrag van 4,1 miljoen euro hebben benadeeld met verzwegen inkomsten uit portretrechten.

Messi heeft altijd ontkend op de hoogte te zijn geweest van de fiscale fraude. Hij zei dat zijn vader zich bezighield met zijn boekhouding.