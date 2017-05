'Blind zou bij dit Ajax niet achterin staan'

Boeve denkt dat Ajax tegen Manchester United een betere kans op een overwinning heeft dan tegen Olympique Lyon. “Ik vind Lyon namelijk beter”, vertelt hij. “United heeft wel de naam, maar ze presteren de laatste jaren niet heel best en hebben bovendien een aantal geblesseerden. Daley Blind is een goede speler, maar ik denk niet dat hij momenteel achterin zou hebben gestaan bij Ajax. Wij hebben het beter met Sanchez en De Ligt.”

Hij vervolgt: “Ze mogen dan wel een hoop geld hebben, maar een zak geld heeft nog nooit een doelpunt gemaakt.”

‘Fluwelen Revolutie’

Volgens Boeve is het goede spel van het huidige Ajax het resultaat van de zogeheten ‘Fluwelen Revolutie’, die Johan Cruijff in 2010 ontketende om Ajax naar zijn ideeën te kunnen hervormen. “Als je geen geld hebt, moet je creatief zijn. En juist die creativiteit is ons handelsmerk, daar zijn we groot mee geworden”, aldus de 60-jarige Gelderlander.

“Ik geniet ervan hoe goed Ajax het momenteel doet, met al die ex-voetballers. Marc Overmars die een godsvermogen voor de club heeft verdiend met zijn beleid. Wim Jonk die de jeugdopleiding heel goed heeft neergezet. Edwin van der Sar die het geweldig doet als algemeen directeur. Peter Bosz wordt trainer van het jaar. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze moeten dit seizoen alleen nog één ding goed doen. En dat is die finale winnen.”

Boeve weet hoe het is om een Europese finale te winnen. In 1987 won hij met Ajax de Europa Cup II, na een overwinning in de eindstrijd op FC Lokomotive Leipzig (1-0). De voormalig linksback speelde negentig minuten mee en zag Marco van Basten het enige doelpunt van de wedstrijd maken. Johan Cruijff was de hoofdtrainer.

“Dat was destijds ook het begin van iets moois na een vrij lange arme periode in Europees verband. En zo’n finale winnen, is het aller- allermooiste wat je kunt meemaken als voetballer. Vanavond gaat de geschiedenis zich hopelijk herhalen. Met dezelfde visie, die van Johan Cruijff, als toen. Een mooier scenario is wat mij betreft niet denkbaar…”