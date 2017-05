Button aangeslagen door 'Manchester' en Hayden

Hoewel Button een opgewekte indruk maakt tijdens zijn eenmalige terugkeer als invaller voor Fernando Alonso bij McLaren, wil de Brit benadrukken dat er ernstigere zaken zijn in de wereld.

"Verschrikkelijk, het is ongelofelijk hoe vaak dit soort dingen gebeuren in de wereld, en steeds meer in Groot-Brittannië", reageert Button op de recente aanslag in Manchester. "Ik sta stil bij alle slachtoffers en hun ouders. Het is zo harteloos. Sowieso is dit een slechte week na het verlies van Nicky Hayden, daar heb ik het echt moeilijk mee."

Sneller

Desondanks weet de F1-wereldkampioen van 2009 zich wel te richten op zijn taak voor dit weekeinde: "Het is wel geweldig om even terug te zijn. Ik heb me goed kunnen voorbereiden, alleen de nieuwe, snellere auto voor dit jaar nog niet bestuurd. Een half dagje testen leek me ook niets. Ik heb wat te leren, maar de huidige bolide is toch gewoon een raceauto waarbij je in het midden zit, maar dan is 'ie wat breder dan voorheen.

"Ik voel geen druk en vind het tof om terug te zijn. De auto zo ook wat verbeterd moeten zijn dus hopelijk kan ik scoren."