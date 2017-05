"Ik heb me vandaag nooit zorgen gemaakt over mijn trui", aldus Dumoulin, na de door Pierre Rolland gewonnen rit. "Ik was behoorlijk moe van gisteren, maar ik had gelukkig geen problemen met mijn darmen meer. Ik voelde me behoorlijk goed en dat was na gisteren al een hele geruststelling."

'Niet mijn zorg'

Dumoulin was zijn trui virtueel gezien nog wel even kwijt tijdens de rit. De Sloveen Jan Polanc maakte deel uit van de groep Rolland die een maximale voorsprong van dertien minuten kreeg. Sunweb verkleinde het gat vervolgens vakkundig, al kreeg het pas laat hulp.

"De andere teams wachtten heel lang, maar dat was niet mijn zorg. Polanc is nu wat opgeschoven in het klassement, maar ik was veilig. Mijn teamgenoten hebben fantastisch werk geleverd."