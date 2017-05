'De meest uitdagende baan van het jaar'

Volgens Verstappen wacht de huidige coureurs dit jaar een extra grote uitdaging: "Door de extra brede auto's wordt het lastig om gelijk de limiet op te zoeken. Het is dus van belang als we veel rondjes kunnen rijden in de trainingen - hoe meer, hoe beter!"

Eerder gaven diverse Nederlandse oud-F1-coureurs en experts al hun mening over de bijzondere baan. Op onderstaande plaat is hun toelichting te lezen. Via deze link is de volledige graphic te bekijken.

Foto: Telesport

De Nederlander van Red Bull Racing vervolgt: "De tunnel viel me nog het meeste mee, ik had vooraf verwacht dat die veel donkerder zou zijn. Op de televisiebeelden lijkt het erg, voor ons valt het mee." Alles bij elkaar beschrijft hij de baan door het prinsdom toch als 'de meest uitdagende op de huidige Formule 1-jaarkalender.'