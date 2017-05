Van Gaal aandachtig toeschouwer bij finale Ajax

Van Gaal werkte tussen 2014 en 2016 bij Manchester United. Met de Engelse club boekte hij geen Europees succes. De enige prijs die hij bij de Mancunians veroverde, was de FA Cup. De Nederlander veroverde in de jaren 90 met Ajax wél Europa. In 1992 won hij met de ploeg de UEFA Cup. In 1995 werd de Champions League gepakt. Dat is vooralsnog de laatste Europese prijs die de Amsterdammers wonnen.

Look who we spotted in Stockholm! Louis van Gaal in a cracking jacket! Follow our Europa League final live blog https://t.co/Tucbr7Vzwl pic.twitter.com/sWq5XfoNHc — Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) May 24, 2017