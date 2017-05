Spartaanse Pogba is klaar voor finale

De spits heeft zijn broertje in aanloop naar de finale echter niet van veel waardevolle informatie kunnen voorzien. Mathias kwam dit seizoen namelijk zelf niet in actie tegen Ajax. De Fransman zat tijdens het duel in de Amsterdam ArenA (2-0 nederlaag) negentig minuten op de bank.

Tegen de aartsrivaal van Ajax kwam de spits wel in actie. In de stadsderby met Feyenoord op Het Kasteel maakte Pogba al vroeg de 1-0, waarna Sparta met dezelfde cijfers won.

De finale tussen Ajax en Manchester United begint woensdag om 20:45 uur. Volg het duel van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.