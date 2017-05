"Die achterstand komt door twee dingen. Allereerst is Ajax toch wel wat nerveus en daarnaast speelt de spelopvatting van Manchester een rol. United zette niet vol druk, maar ze deden het wel heel slim. Ze speelden alleen maar lange ballen en wachtten op fouten van Ajax. Je maakt er altijd wel één of twee in een helft en zij probeerden daar dan van te profiteren."

De Boer signaleerde dat Ajax in het eerste bedrijf 'geen diepte zonder bal' had. "Daardoor werd het statisch. Ajax had niet de kracht en de finesse om erdoorheen te komen. Daardoor werd het in mijn ogen een kat-en-muisspel."

De voormalig succestrainer van de Amsterdammers vond dat Ajax met iets meer risico moest gaan spelen. "Ze speelden twee keer een lange bal en die kwam niet aan, maar er gebeurde wel wat."

