Van Gerwen rekent af met Van Barneveld

47 min geleden

Michael van Gerwen heeft in een Nederlands onderonsje in de Verenigde Arabische Emiraten afgerekend met Raymond van Barneveld. De kwartfinale van de Dubai Darts Masters eindigde woensdagavond in 10-5.