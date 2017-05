Zlatan Ibrahimovic blijft na finale in Zweden

De oud-Ajacied zal volgens Expressen de komende tijd aan de slag gaan met Rickard Dahan, de fitnesscoach van het nationale team van Zweden. De aanvaller is momenteel al in Stockholm, waar hij op bijzondere wijze de Friends Arena betrad om de Europese eindstrijd te bekijken.

Naar verluidt verloopt het herstel van Zlatan tot dusver voorspoedig. Hij zou voorlopen op het revalidatieschema dat de club in eerste instantie in gedachten had. De 35-jarige oud-international, die in het bezit is van een aflopend contract, zal in de komende periode met Manchester United-manager José Mourinho gaan praten over zijn toekomst.