Column Valentijn Driessen: 'Zo hard is topvoetbal'

Zo staan Ajax en trainer Peter Bosz na een lang seizoen volledig met lege handen en moeten zij het doen met applaus. Applaus wat de Amsterdammers onderweg in de Europese campagne scoorde vanwege de positieve spelopvatting. Dat lijkt een troostprijs, maar voor dit jonge Ajax in opbouw is dat toch meer dan dat. Voor de club Ajax zelfs veel meer dan dat. Want wie had ooit gedacht dat een Nederlandse club internationaal zover zou reiken zonder de identiteit van de Hollandse school te verloochenen? Ja, wijlen Johan Cruijff, de grondlegger van de huidige gang van zaken bij Ajax.

Cruijffs gedachtegoed werd begin dit seizoen omarmd door Bosz, die ermee aan de gang ging. Viel het de ploeg kwalijk te nemen dat op het moment supreme niet kon worden geleverd? Dat de pijp leeg oogde en de meeste spelers toch bevangen leken door de spanning van het acteren op het hoogste podium voor het oog van heel Europa? Nauwelijks, omdat de Engelsen er een strijd van de mannen tegen de jongens van wisten te maken. Mannen als de prima spelende Daley Blind, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Chris Smalling en Juan Mata wisten op gezag van Mourinho exact dat te brengen wat nodig was om deze Europese finale uit het vuur te slepen.

De Portugees is weliswaar de minst geliefde coach van Europa, in Stockholm won hij zijn derde achtereenvolgende finale met Manchester United dit seizoen. Omdat voor hem alleen winst telt en de manier waarop niet op de tweede, maar vijfde plaats komt, interesseerde het hem geen bal dat zijn afbraakvoetbal met United hem de Europa League opleverde.

Aan de andere kant verloor Bosz de derde finale in zijn carrière na eerder het onderspit te hebben gedolven in nationale bekerfinales met Heracles Almelo en Maccabi Tel Aviv. Dat negatieve imago zal nog even aan Bosz kleven, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd getuige de enorme ontwikkeling van Ajax dit seizoen.

Samen met zijn spelers rest Bosz niets meer dan de wonden te likken en verder te werken aan het bouwwerk waarmee de trainer in de geest van Johan Cruijff is begonnen. Uiteindelijk gaat dat Ajax en Bosz een prijs opleveren als wordt doorgeselecteerd. De Europese campagne heeft duidelijk gemaakt dat Lasse Schone, Amin Younes, Jairo Riedewald, Nick Viergever en Joël Veltman te kort komen om met Ajax extra stappen te maken.

Dat klinkt hard, maar zo hard is topvoetbal. Zoals ook de interesse voor talentvolle spelers als Kasper Dolberg, Davinson Sanchez , Hakim Ziyech, Matthijs de ligt en Davy Klaassen ongetwijfeld minder zal zijn dan bij winst van de finale van de Europa League. Een schrale troost, die nu niet telt, maar Ajax op termijn wellicht veel extra’s gaat opleveren. In de eerste plaats sportief en in de tweede plaats financieel.