"Normaal creëren we altijd kansen. Ik weet niet waarom het nu niet lukte. Als ik het wist, had ik er wat aangedaan. Het was goed tot het zestienmetergebied van Manchester United, maar daar hield het op", aldus Ziyech in gesprek met RTL7.

"We hebben een paar heel kleine kansjes gehad. Op een gegeven moment zaten heel veel dingen tegen. Dan blijf je gaan en forceren, maar merk je dat het echt niet meer gaat lukken."

"We kunnen met een goed gevoel terugkijken op ons avontuur in de Europa League, maar als je in de finale staat, baal je als je het zo weggeeft. We kunnen hier met een opgegeven hoofd weggaan, maar teleurstelling zal overheersen tijdens de terugreis."

De Marokkaanse middenvelder stond woensdag met een dikke wang op het veld van de Friends Arena in Stockholm. "Ik had er al een paar dagen last van. Een foutje van de tandarts...", sipte Ziyech.

LEES OOK OP TELESPORT.NL:

De reacties

- Balende Bosz: 'Met kop omhoog medaille ophalen'

- Blind geniet van ingenieus plan Mourinho

- Klaassen baalt van 'mazzeltjes'

- Vraagtekens bij Ziyech na finale

- De Ligt vond Ajax te slap in Stockholm

Column Valentijn Driessen



- 'Zo hard is topvoetbal'