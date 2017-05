"Je hebt de finale gehaald, dan wil je hem winnen ook. Maar als ik eerlijk ben, heeft dat er vandaag niet ingezeten", reageerde trainer Peter Bosz.

"Al vrij snel lag die bal erin", blikte de coach terug tegenover FOX Sports. "Vanuit een ingooi van ons werd die bal van richting veranderd en schieten ze hem binnen. Het gaat mis bij die inworp, maar vervolgens staan we ook niet goed. Dan loop je achter de feiten aan."

"Het was een wedstrijd met weinig kansen, dan wordt het wat moeilijk", weet Bosz. "Voor ik goed en wel zat voor de tweede helft, lag die tweede er al in. Eén kans kon genoeg zijn, wisten we in de rust. Die kregen we via David Neres, maar dat was vlak voor tijd. Als je die na de 1-0 krijgt..."

Hoewel Bosz baalde van het verlies, vond hij dat zijn ploeg toch trots mocht zijn. "De teleurstelling is groot, bij mij ook. Maar als je naar deze hele campagne kijkt, moet je met de kop omhoog die medaille ophalen."

