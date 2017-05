"In de top moeten alle details kloppen, daar schortte het aan in de eerste helft", zei de zeventienjarige voor de camera van FOX Sports. "Dan valt ook de 2-0. We hebben ons best gedaan om de aansluitingstreffer te maken, maar dat is helaas niet gelukt."

"Ons doel is om fel op de tegenstander te zitten, duels te winnen en vanuit de omschakeling kansrijk te zijn. Maar in de duels was het veel te slap", vond het verdedigende talent. "Dan loop je achter de feiten aan en zie je dat United het achterin goed dicht kan gooien."

Weer op de kaart

"Wij spelen om te winnen, altijd", weet De Ligt. "Wij zijn ook een goed team, anders sta je niet in de finale. Je weet dat het lastig wordt, tegen een goede, ervaren ploeg waarbij alles mee zat. Zij krijgen twee kansen, die vliegen erin. Het wordt op details beslist. Wij zijn jong, we maken het voor het eerst mee. Het is toch lastig voor ons om dan het niveau te brengen dat we willen brengen."

De jongste speler ooit in een Europese finale kon vlak na het duel nog niet met trots kijken naar zijn zilveren medaille. "Over een paar weken misschien. Maar je moet niet vergeten dat we Ajax Europees weer op de kaart hebben gezet. We hebben dit jaar een mooi avontuur gehad en de finale gehaald, dat is niet niks."

