Veltman: 'Ik ben wel klaar met discussie over Tete'

"Het heeft me wel veel gedaan. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee. De trainer bepaalt wie er speelt", sprak Veltman in gesprek met RTL7 klare taal.

De rechtsback zag desondanks een groot voordeel. "We hielden elkaar wel scherp. Kenny en ik tilden elkaar naar een hoger niveau. Daar was ik wel blij mee."

Veltman stond tijdens de finale in Stockholm zijn mannetje, maar kon niet voorkomen dat Ajax kopje onder ging. Ondanks de nederlaag had het exponent van De Toekomst genoten van de sfeer in de Friends Arena, maar ruim 10.000 fanatieke Ajacieden zaten. "Het voelde als een thuiswedstrijd."

