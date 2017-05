"Op een emotionele avond, na de aanslag waarbij 22 mensen omkwamen, konden fans van United een beetje feestvieren na de comfortabele zege van de ploeg van Mourinho", aldus de BBC. De Britse omroep geeft ook een compliment aan Ajax. "Dit was een avond van teleurstelling voor deze fantastische, historische club. Maar ze blijven trouw aan hun mooiste tradities, door uitstekend jong talent op te leiden en toegewijd te blijven aan aanvallend voetbal."

"United is een trofee rijker dankzij perfect plannetje van Mourinho", aldus het Belgische Sporza. "Manchester United heeft nu ook de Europa League in zijn rijkgevulde prijzenkast staan. De jongelingen van Ajax hebben de Engelsen niet kunnen verrassen in de finale."

The Sun stelt dat Ajax met de tweede treffer knock-out werd geslagen. "Ajax liet daarna weinig zien." Voor Manchester United betekent de overwinning ook een terugkeer in de Champions League, het toernooi waarin de Engelsen vorig seizoen ontbraken. "Na het missen van de top vier in de Premier League, wist Mourinho dat een zege de enige manier was om zich nog te plaatsen."

"United wint voor Manchester", kopt het Duitse Bild. "Het team gaf de inwoners van Manchester op zijn minst eenkleine reden om weer blij zijn. Ook toen de Nederlanders de druk verhoogden, was het niet genoeg tegen de uitgekookte Engelsen."

